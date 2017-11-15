تطبيق شهير يدمر بطارية «آيفون» في ساعتين ونصف

تواصل – وكالات:

اشتكى العديد من أصحاب أجهزة أبل الذكية من ثغرة موجودة في تطبيق يوتيوب يتسبب في استهلاك كبير لبطارية آيفون، وآيباد، على حد سواء.

وأوضح المستخدمون الذين توجهوا إلى تويتر لبث شكواهم من انقضاء 20% من بطاريات هواتفهم بعد مرور نصف ساعة، حتى من دون تشغيل التطبيق.

وكتب مغرد يدعى “SSBodyShotking” على حسابه بتويتر “يوتيوب هل بإمكانك إصلاح ثغرة تطبيقك على آيفون إكس، لأنه يستهلك 20% في نصف ساعة”.

وبالفعل رد يوتيوب عليه بتغريدة “نحن على علم بما حدث، ونعمل حالياً جادين على سدها، شكراً لك على صبرك”.

وربط بعض المستخدمين مشكلة البطارية بتحديث أبل الأخير “آي أو إس 11.1” وأنه المتسبب، ولتجنب هذه المشكلة، ينبغي على مستخدمي آي فون وآي باد الخروج بقوة من التطبيق من قائمة تعدد المهام.

وبإمكان المستخدم في الأخير، الضغط مرتين على زر “هوم” في أجهزة آي أو إس، ثم الضغطة على يوتيوب لإجباره على الإغلاق.