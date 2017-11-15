5 نصائح تمنحك دفئاً طبيعياً في الشتاء

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تواصل – فريق التحرير:

في فصل الشتاء يكون الجو شديد البرودة؛ ما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون الجلوس في المنزل للهرب من البرودة.

وفي هذا الصدَّد، قدَّم الدكتور هاني كمال أخصائي التغذية والسمنة، في منشور على صفحته على “فيسبوك”، عدداً من النصائح التي تمنح الجسم الدفء الطبيعي.

وجاءت النصائح كالآتي:

1- الحرص على تناول وجبة الإفطار يومياً وتشمل البيض والفول، فإنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالدفء.

2- تجنب نهائياً عدم تناول وجبة الإفطار، لأن الجوع يزيد من الشعور بالبرد ويؤثر على الصحة.

3- الحرص أيضاً على تناول وجبة غداء متوازنة غنية بالبروتينات.

4- تجب ممارسة أي نوع من الرياضة أو المشي يومياً؛ لأنه يساعد على التدفئة وحرق الدهون الزائدة في الجسم.

5- تناول بعض المشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم كالسحلب والقرفة والزنجبيل، جميع هذه المشروبات تمد الجسم بالطاقة وتساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

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