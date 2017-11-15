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«المظالم» يُطلق خدمة الاستئناف على الأحكام الإدارية إلكترونياً

«المظالم» يُطلق خدمة الاستئناف على الأحكام الإدارية إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق ديوان المظالم، اليوم، خدمة تقديم طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية الكترونياً، والتي تم إتاحتها اليوم للمسجلين المفَعّلين على بوابة نظام معين الالكترونية.

وتتيح هذه الخدمة لطالب الاستئناف تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، وللقواعد المرسومة في الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، بما يواكب التحول الالكتروني الذي يسعى إليه ديوان المظالم في المرافعات والإجراءات القضائية أمام محاكمه للوصول إلى مرحلة الإتمام باستكمال منظومة الترافع الالكتروني ، ويمكن عن طريق الخدمة استئناف الأحكام القضائية دون حاجة لمراجعة المحكمة، كما يمكن إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب إلكترونياً، علماً بأن متابعة الإجراء الذي تم على طلب الاستئناف متاح أيضاً من خلال بوابة نظام معين، كما هو متاح على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.

تأتي خدمة تقديم طلب الاستئناف لتقديم الطلب إلى كافة محاكم الاستئناف التابعة للديوان وهي محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ومحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة.

ويمكن الدخول على الخدمة من خلال نظام معين الإلكتروني عبرالرابط التالي

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