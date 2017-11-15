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صفقة سرّية بين أمريكا وروسيا و«داعش» في سوريا (فيديو)‎

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تواصل- سامر محمد:

عبَّر الإعلام الأمريكي عن صدمته من تقارير لـ”بي بي سي” تحدثت عن السماح لـ250 مسلحاً من “داعش” بمغادرة الرقة السورية ومعهم 3500 من أفراد أسرهم إلى منطقة أخرى يسيطر عليها التنظيم.

وأشارت شبكة “سي بي إس” الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قيل إنهما على علم بالاتفاق الذي أُبرم من قبل قوات سوريا الديمقراطية الكردية وقاموا بمراقبة خروجهم من هناك في عشرات المركبات والحافلات بالإضافة إلى 10 شاحنات محملة بالأسلحة.

وذكرت في التقرير المصور أن شاحنات شوهدت وهي تقل العشرات من مسلحي “داعش” الذين يرتدون أحزمة ناسفة ومعهم أسلحتهم وهم يغادرون الرقة.

وتناولت الشبكة حديث الولايات المتحدة عن أنها لم تكن مستعدة لقصف تلك الحافلات التي تقل على متنها نساء وأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اتهامات بأن قوى دولية تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تسعى لإقامة دولة أو حكم ذاتي للأكراد في سوريا.

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