بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو دفعة جديدة من «مسابقة الأمن والسلامة»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (4) مواطنين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة والتي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أُدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقى الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

وطلبت الوزارة من الإخوة الموضحة أسماؤهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من دوام يوم الأحد 01 – 03 – 1439هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 05 – 03 – 1439هـ، ومن لم يراجع يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف والمرشحون هم: