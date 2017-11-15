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«الحريري» يَردّ على «عون»: أنا بألف خير وراجع لبنان

«الحريري» يَردّ على «عون»: أنا بألف خير وراجع لبنان
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تواصل – الرياض:

ردَّ سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المستقيل، على تصريحات الرئيس ميشيل عون، وأكد أنه بخير وسيعود إلى لبنان، وقال “مثل ما وعدتكم وحا تشوفوا”.

وكان “عون” أدلى بتصريحات، اليوم، زعم فيها أن “الحريري محتجز”، ورفض استقالته التي أعلنها.

وقال “الحريري” رداً على “عون”: “بدي كرر وأؤكد أنا بألف ألف خير، وأنا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا”.

وكان الحريري غرد أمس وأكد أنه سيعود بعد يومين، وقال: “يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع هل يومين خلينا نروق، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير”.

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