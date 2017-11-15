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محل خياطة يبيع الثوب بـ60 ألف ريال (فيديو)

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تواصل- الرياض:

يبيع محل خياطة رجالي يُعتقد أنه في الرياض أو جدة بعض أنواع الثوب بسعر يصل لـ60 ألف ريال، وذلك لجودة القماش المستخدم في صناعته، بحسب قول صاحبه.

وعرض البائع، وهو من جنسية آسيوية، خلال حديثه مع شخص آخر كان يستفسر منه عن الأنواع الموجودة لديه، نوعاً من القماش يباع الـ3.5 متر منه لتفصيل ثوب واحد بـ18 ألف ريال.

وأوضح البائع، أن القماش صناعة هندية لكن الصوف المستخدم في صناعته من كشمير؛ حيث يوجد منه أنواع سوبر 120 وسوبر 150، وأعلاها سعراً سوبر 250 الذي يصل سعره لـ60 ألف ريال.

وتابع، أنه “يمنح زبائنه ضماناً على الأثواب التي يفصلها لهم، وينصحهم بأن يغسلوها بالبخار حتى لا تتأثر بالغسيل العادي”.

من جانبهم، اعتبر متداولو المقطع أن الأسعار التي ذكرها البائع مبالغ فيها، قائلين إنها لن تفرق كثيراً عن الأثواب التي يرتدونها والتي لا تزيد أسعار أفضلها عن 300 ريال، حسب قول بعضهم.

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