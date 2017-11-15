تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تواصل – هياء الدكان:

افتتحت مديرة خدمات الطلاب بتعليم الرياض “البندري القريني”، الدورة التدريبية للأسر المنتجة بهدف تأهيل الأسر المنتجة للعمل في المقاصف المدرسية ومعرفة متطلبات العمل الرئيسية والاشتراطات الصحية.

جاء الافتتاح صباح اليوم الأربعاء، بمقر الثانوية العاشرة بـ”حي الملز” وسط الرياض برعاية مركز “جنى” لبناء الأسر المنتجة وبحضور أخصائيات من المركز ومشرفات ومنسوبات المدرسة.

وتحدثت مديرة خدمات الرياض بتعليم الرياض في افتتاح الدورة، مؤكدة أنها تستهدف تدريب 43 أسرة من أُسر المركز لمدة يومين.

وأكدت “القريني” أن مشروع (أُسر) يستهدف المساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين وتمكينهم من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية، كما أنه يتيح للأسرة حرية اختيار نوع التشغيل المناسب لها وتقييم التجربة.

وأوضحت أن على من تتولى المقاصف المدرسية يجب أن تكون لديها شهادة صحية وهي بحجم البطاقة وتصدرها قبل بدأ عملها في المقاصف ولتعمل ولنعمل معاً لدعم مشاريع الوطن وبأيدي سعودية”.

وعرضت القريني نموذجاً للشهادة الصحية، كما تحدثت إحدى المتدربات والتي أصدرت شهادة صحية عن الإجراءات ووصفتها بأنها “جداً سهلة” وتستخرج بنموذج كشف طبي ثم تصدر الشهادة خلال أسبوع.

ومن المقرر أن يكون غداً الخميس هو اليوم الختامي للدورة، والذي سيحظى بحضور مديرة مكتب تعليم وسط الرياض فاطمة الزكري وفريق خدمات الطلاب.

وستختم الدورة التدريبية بزيارة ميدانية لمقصف المدرسة كتطبيق عملي والإجابة على استفسارات الحاضرات والتكريم.