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أقوى تعليق ساخر من «مرابط» إثر سقوط «مقذوف حوثي» أمامه (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لأحد المرابطين على الحد الجنوبي يُظهر سخريته من مقذوف حوثي سقط أمامه.

وقال المرابط وهو يوثق سقوط المقذوف الحوثي: “يا قادر.. خوفنا.. يا قلبي”، وذلك سخرية من المقذوف الذي أحدث ضجيجاً فقط إثر سقوطه على الحدود بين المملكة واليمن.

وعلى خلفية هذا الفيديو، توالت التعليقات من جانب المغردين الداعمة للمرابط؛ نظراً لثباته أمام هذا الموقف بل وسخريته أيضاً، فضلاً عن الدعاء له لمرابطته وحماية الوطن.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الله ينصرهم ويرفع قدرهم ويردهم سالمين ي رب العالمين

    اضافة رد

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