الكشف عن سرّ انقراض «الديناصورات»

تواصل – وكالات:

طرح علماء وباحثون يابانيون من جامعة توهوكو، فرضيةً جديدةً تفسّر سبب انقراض واختفاء الديناصورات، خلافاً للفرضية المعروفة، التي تنسب انقراضها إلى سقوط نيزك عملاق فوق فوهة تشيككسولوب البركانية قبل 66 مليون سنة.

وشكك الباحثون اليابانيون في هذه الفرضية، حيث قالوا: إن “سقوط جرم سماوي بقطر 9 كيلومترات لا يتسبب في انقراض كامل لتلك الزواحف العملاقة”، بحسب وكالة “سبوتنيك الفرنسية.

ووفقاً لحساباتهم، يفترض العلماء أن النيزك تسبب في تكوين سحابة دخانية عملاقة، وذلك لسقوطه على موقع يحتوي تحت صخوره على كميات هائلة من النفط، تسببت تلك السحابة التي وصلت لطبقة الستراتوسفير في حجب أشعة الشمس.

فتحول الغلاف الجوي لخليط من الأدخنة والغبار الصخري عمل على حجب أشعة الشمس، وبالتالي إلى تغير المناخ إلى درجة حرارة منخفضة للغاية شبهه العلماء بالشتاء النووي، امتزجت تلك العوامل مع نقص العشب وأدت إلى انقراض الديناصورات.