4 نصائح مهمة لاستعمال «المضادات الحيوية» (فيديوجراف)

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نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو توضيحي (فيديوجراف) يحذِّر من خطورة المضادات الحيوية إذا استخدمت في غير موضعها، ويقدم أربعة نصائح مهمة.

وذكر الفيديوجراف المنشور على حساب الوزارة بموقع “تويتر”، أنه يتم استعمال المضادات الحيوية بشكلٍ خاطئ، مثل علاج مشاكل صحية بسيطة مثل “الرشح – الحرارة – الكحة” وهي مجرد التهابات فيروسية، أو عدم إكمال الجرعة.

وأشار إلى أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في المشاكل الصحية البسيطة، أو عدم إكمال الجرعة العلاجية يتسبب في اكتساب “الباكتيريا” ممانعة للمضادات، مبيناً أنه بحلول 2050 قد تكون “الباكتيريا” أخطر من السرطان.

وحدَّد الفيديوجراف أربع نصائح مهمة لاستعمال المضادات الحيوية، وهي:

1- عدم استعمال المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية.

2- الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للمضاد حتى لو شعر المريض بتحسن.

3- عدم مشاركة أي أحد آخر في المضاد الحيوي.

4- التخلص من المضاد الحيوي فوراً بعد التعافي وعدم استعماله مجدداً.