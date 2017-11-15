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إنقاذ شاب أصيب في عضلة قلبه بـ«طلق ناري» في مكة

إنقاذ شاب أصيب في عضلة قلبه بـ«طلق ناري» في مكة
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمركز القلب وجراحة الصدر بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة من إنقاذ حياة شاب، باستخراج طلقة استقرت بعضلة القلب لديه.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المصاب تم تحويله من مستشفى النور التخصصي بعد تشخيص حالته أولياً بإصابته عرضياً بطلقة من بندقية (ساكتون) هوائية.

وتابعت، أنه بعد عمل الفحوص والأشعة اللازمة تبين أن الطلقة اخترقت صدر المريض ورئته واستقرت بعضلة القلب، مسببة نزيفا حول الرئة والقلب؛ الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي نجح في العملية المتخصصة، وتم استخراج الطلقة دون مضاعفات وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة بعد تماثله للشفاء.

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