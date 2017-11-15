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تجار الصفقات النفطية يرفعون الرهانات إلى 90 دولاراً للبرميل.. وهذه هي الأسباب

تجار الصفقات النفطية يرفعون الرهانات إلى 90 دولاراً للبرميل.. وهذه هي الأسباب
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تواصل – سامر محمد:

كشفت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية عن رفع “تجار الصفقات” النفطية لرهاناتهم بشأن أسعار النفط مستقبلاً، مشيرة إلى أن التوترات بين المملكة وإيران تلعب دوراً رئيسياً في رفع الرهانات.

وأشارت إلى أن صفقات غير ملزمة على ما يعادل 10 ملايين برميل من خام برنت جرى التداول عليها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي ستحقق أرباحاً كبيرة إذا ارتفع السعر العالمي إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2019م.

وذكرت الشبكة أن تلك الصفقات تأتي بعد سلسلة من العمليات التي تمت في جلسات مؤخراً، والتي من شأنها أن تحقق أرباحاً إذا ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى من 70 و80 دولار للبرميل نهاية ديسمبر المقبل.

ونقلت الشبكة عن مستثمر أنه من الصعب عدم إبرام صفقات غير ملزمة بناء على الأخبار المتعلقة بالتوتر بين السعودية وإيران.

ولفتت الشبكة إلى أن الصفقات غير الملزمة انتعشت في الفترة الأخيرة ووصلت بسعر النفط المتوقع إلى 100 دولار للبرميل بعد عامين، كما أن صفقات غير ملزمة على ما يعادل 24 مليون برميل توقعت ارتفاع النفط إلى 85 دولاراً للبرميل.

وتحدث محللون دوليين عن أن أي صراع بين المملكة وإيران يهدد الملاحة في مضيق هرمز سيرفع أسعار النفط أكثر من 15 إلى 20 دولاراً بسهولة، لكن هذا الوضع غير مرجح حالياً.

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