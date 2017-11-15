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توجيهات بمنع الجهات الحكومية من منح الأوسمة للجوائز والشهادات

توجيهات بمنع الجهات الحكومية من منح الأوسمة للجوائز والشهادات
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن توجيهات صدرت بمنع الجهات الحكومية، من منح أوسمة لبعض الجوائز والشهادات.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات جاءت عقب ملاحظات رصدت على بعض الجهات والمصالح الحكومية في إطلاق اسم «وسام» على بعض الجوائز والشهادات.

وطبقاً للمصادر فإن نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي يقضي في مادته الأولى، بأن تمنح الأوسمة بأوامر ملكية، وحدد النظام الأوسمة السعودية ودرجاتها، والأشخاص الذين يمنحونها.

ونص النظام على منح وسام الملك سلمان ضمن أنظمة الأوسمة التي تصدر بأوامر ملكية بأسماء ملوك المملكة العربية السعودية، وسيمنح الوسام تقديراً للمميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية، وفق “الحياة”.

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