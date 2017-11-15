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علماء إسبان: الضوء الأزرق يقلل الإجهاد

علماء إسبان: الضوء الأزرق يقلل الإجهاد
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تواصل – الرياض:

كشف علماء إسبان عن علاقة الضوء الأزرق بالإجهاد، بعد تجارب أجروها على أشخاص يتعرضون للضغط والإجهاد في حياتهم، وجربوا معالجتهم بطرق مختلفة، وقالوا إن “النتائج كانت مذهلة”.

ونشرت مجلة “بولس اون” نتائج أبحاث العلماء التي أجروها على 12 متطوعاً، تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاماً.

وقام العلماء بتعريض المشاركين لإجهاد بطريقة واحدة، بعرض مشاهد مخيفة لمدة 6 دقائق، وبعدها، تم تقسيم الأشخاص إلى مجموعتين، حيث أجلست المجموعة الأولى في غرفة إنارتها زرقاء، والثانية في غرفة إنارتها بيضاء، بعد أن وصل الجميع عبر أقطاب إلى أجهزة فحص دماغية لتبيان النتائج، طبقاً لـ “برافدا”.

وعادت المجموعة الأولى التي تعرضت للضوء الأزرق إلى حالتها الطبيعية بعد 1.1 دقيقة، أما المجموعة الثانية فقد استغرقت 3.5 دقيقة للعودة للحالة الطبيعية.

وأكد العلماء أنه من المعروف سابقاً أن الضوء الأزرق، يقلل من كمية الميلاتونين (هرمون يفرزه الدماغ في الظلام، مسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي لدى الإنسان، ويسبب النعاس ويساعد على النوم)، لهذا يقل شعور الناس بالنعاس، وهذا يعود للتكيف في الحياة اليومية والتعرض المستمر أثناء النهار للون الأزرق (لون السماء).

ومع أن آلية التعافي من الإجهاد عبر التعرض للإضاءة الزرقاء، لا تزال غير واضحة تماماً، مع ذلك يمكن التوصية بالتعرض للضوء الأزرق للتعافي بسرعة من الضغوط اليومية والإجهاد.

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