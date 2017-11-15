«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تواصل – القصيم:

كشفت شرطة منطقة القصيم عن الانتهاء من استعدادات تنفيذ حملاتها الأمنية الميدانية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في إطار الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات الأمنية اللازمة للبدء بتنفيذ أعمال هذه الحملات الميدانية، وذلك بتنسيقٍ مشترك مع الجهات ذات العلاقة لتشمل مهام الضبط والمتابعة مدينة بريدة وجميع محافظات ومراكز المنطقة.

وشدد الناطق الإعلامي للشرطة، على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.