«صادرات» تقاضي إدارتها السابقة: صرفوا 75% من رأس المال كمخصصات

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قالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، إنها رفعت الأحد الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرياض، ضد الإدارة التنفيذية للشركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها السابقين والمراجع الخارجي السابق للشركة، بسبب تجاوزات مالية.

وأوضحت الشركة، أن التجاوزات التي أشار لها المراجع الخارجي الحالي للشركة، تمثلت في صرف مخصصات بلغت نسبة 75% من رأسمال الشركة بين عامي 2014 و2015.

وكانت الشركة بدأت إجراءات الدعوى برفع دعوى ضد المراجع الخارجي السابق والإدارة التنفيذية السابقة، ومن ثم شملت الدعوى أعضاء مجلس الإدارة السابقين.