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نسخة فاخرة من «آيفون X».. لا يحتاج إلى شاحن

نسخة فاخرة من «آيفون X».. لا يحتاج إلى شاحن
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تواصل – متابعات:

ربما لن تحتاج من اليوم وصاعداً للبحث عن أماكن شحن كهربائية لهاتفك الخاص، حيث أطلقت شركة “كافيار” نسخة فاخرة من هاتف “آي فون إكس” الجديد بجسم من التيتانيوم يُشحن عن طريق خلايا الطاقة الشمسية.

وأوضحت الشركة الروسية أنها أطلقت على جهازها الجديد اسم “آيفون إكس تسلا- IPHONE X TESLA”، والذي يمتاز بشاشة كبيرة مثل الإصدار القياسي، وتظهر لوحة خلايا الطاقة الشمسية على الجانب الخلفي من الهاتف الذكي، والتي تشغل ثلثي المساحة الخالية، كما يأتي هاتف كافيار الجديد مزود بطبقة PVD.

وأكدت شركة كافيار قيامها بتجهيز الهاتف الجديد بالعديد من المكونات الفاخرة، حيث قامت الشركة الروسية باستبدال الجسم المصنوع من الزجاج بجسم من التيتانيوم، بالإضافة إلى تزيين لوحة الخلايا الشمسية والكاميرا وإطار الجسم على الجانب الخلفي بحواف من الذهب عيار 24 قيراطاً، وعلى يمين الكاميرا المزدوجة توجد لوحة صغيرة تحمل شعار CAVIAR وTESLA.

وبطبيعة الحال فإن الهاتف IPHONE X TESLA الفاخر يتوفر بتكلفة باهظة؛ حيث يبلغ سعر الموديل المزود بذاكرة 64 جيجابايت حوالي 4445 دولاراً أمريكياً، في حين تبلغ تكلفة الموديل المزود بذاكرة 256 جيجابايت حوالي 4700 دولار أمريكي.

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