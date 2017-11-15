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لا تأكل بسرعة.. الخطر أكبر مما تتخيل
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تواصل – وكالات:

حذّرت نتائج دراسة جديدة من الآثار السلبية للأكل بسرعة، وخاصة زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة محيط الخصر. ونبّهت الدراسة التي عُرضت في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الذي سيختتم أعماله غداً في كاليفورنيا إلى أن سرعة تناول الطعام ترتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي.

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة أمراض السكري والضغط والقلب والكولسترول وزيادة الوزن، وإذا اجتمع منها اثنان أو ثلاثة يعني ذلك الإصابة بالمتلازمة. وتقدّر التقارير الطبية أن عدد المصابين بها حول العالم يتراوح بين 10 و84% من السكان في بعض المجتمعات.

وقد أجريت الدراسة في جامعة هيروشيما باليابان، وتتبع فيها الباحثون أكثر من ألف شخص لمدة 5 أعوام، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات حسب عادة سرعة الأكل: البطيء والمعتدل والسريع.

وتبين أن الأكل بسرعة يرفع خطر الإصابة بمتلازمة التمثل الغذائي، وخاصة زيادة محيط الخصر وارتفاع نسبة السكّر بالدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولاحظ فريق البحث أن من يأكلون الدهون في طعامهم وبسرعة تتضاعف لديهم مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مقارنة بمن يأكلونها ببطء أو بسرعة متوسطة.

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