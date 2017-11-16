«الحصيني» يتوقع: استعدوا للأمطار الأسبوع المقبل

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توقع الباحث عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن تشهد المملكة تقدم كتلة هوائية رطبة قد ينشأ بسببها حالة جوية ممطرة بدءاً من يوم السبت المقبل وتستمر إلى نهاية الأسبوع.

وأضاف “الحصيني”، أن الفرصة ستتهيأ لتشكل السحب بعضها رعدي ممطر على المنطقة الغربية ناحية منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية، ثم جازان وعسير، وكذلك الباحة، والمدينة المنورة، بمشيئة الله.

وتوقع، أن تمتد الحالة الجوية الممطرة إلى السواحل بما فيها جدة، ثم منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وتستمر الحالة عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة.

كما توقع نشوء حالة جوية ممطرة أخرى تعقب الأولى لتشمل أجزاء من منطقة الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.