«الحصيني» يتوقع: استعدوا للأمطار الأسبوع المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

«الحصيني» يتوقع: استعدوا للأمطار الأسبوع المقبل

«الحصيني» يتوقع: استعدوا للأمطار الأسبوع المقبل
1

 

تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن تشهد المملكة تقدم كتلة هوائية رطبة قد ينشأ بسببها حالة جوية ممطرة بدءاً من يوم السبت المقبل وتستمر إلى نهاية الأسبوع.

وأضاف “الحصيني”، أن الفرصة ستتهيأ لتشكل السحب بعضها رعدي ممطر على المنطقة الغربية ناحية منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية، ثم جازان وعسير، وكذلك الباحة، والمدينة المنورة، بمشيئة الله.

وتوقع، أن تمتد الحالة الجوية الممطرة إلى السواحل بما فيها جدة، ثم منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وتستمر الحالة عدة أيام، والأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة.

كما توقع نشوء حالة جوية ممطرة أخرى تعقب الأولى لتشمل أجزاء من منطقة الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم قبل موجة البرد القادمة

تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم قبل موجة البرد القادمة

توضيح من «الأرصاد» عن انخفاض الحرارة والمناطق المتأثرة بالأمطار

توضيح من «الأرصاد» عن انخفاض الحرارة والمناطق المتأثرة بالأمطار

توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة.. و«الشرقية» تنضم لمناطق الأمطار

توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة.. و«الشرقية» تنضم لمناطق الأمطار

توقعات بغبار في الرياض ومكة.. وسحب ركامية على 6 مناطق

توقعات بغبار في الرياض ومكة.. وسحب ركامية على 6 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اللهم ارحم بلادك وعبادك اللهم انصر المسلمين السنه في كل مكان وعلى ايران والحوثي والمخلوع وحزب الشيطان وكل من تسبب بقتلهم يارب العالمين

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>