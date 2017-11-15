رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

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تواصل – فريق التحرير:

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بتعليق قرار الضوابط المنظمة للشرائح مسبقة الدفع المتضمن عدم قبول إعادة شحن الشرائح إلا بعد إدخال رقم الهوية وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء 26 صفر 1439هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيُمكِّن جميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع بشحنها دون إدخال رقم الهوية لما تضمنته الإجراءات المطبقة حالياً من معالجة لظاهرة انتشار بطاقات الاتصال مجهولة الهوية.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت قراراً بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية في تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012م وذلك بهدف الحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

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