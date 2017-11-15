«الغارديان» تكشف تفاصيل التحقيقات مع «نتنياهو» في قضايا الفساد

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كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تفاصيل التحقيقات مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزوجته في قضايا الفساد.

وفي تقرير كتبه محرر الصحيفة بيتر بومونت مراسلها في تل أبيب، تناول ملف الاتهامات بالفساد الموجهة ضد نتنياهو، وقال “بومونت” إن مساعداً لبعض مديري الشركات الكبرى أكد للشرطة الصهيونية أن بنيامين نتنياهو وزوجته اعتادا الاتصال لطلب بعض الخدمات.

وأوضح المساعد، الذي عمل مع كل من مالك الكازينو الأسترالي جيمس بيكر والمنتج الهوليودي أرنون ميلشان، أنه لم يكن يتوقع أبداً أن يطلب نتنياهو وأسرته مشروبات مجانية في مكتبه أو منزله.

وحسب هذه الشهادة التي أدلى بها المساعد للشرطة، فإن بيكر وميلشان كانا يتلقيان مكالمات من سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بين الحين والآخر تخبرهما خلالها، أن “المشروبات قد انتهت”، وكان الرجلان يرسلان فورياً مزيداً من الخمور باهظة الثمن مجاناً، طبقاً لـ”بي بي سي”.

ويشير “بومونت” إلى أن وسائل الإعلام في تل أبيب تتناول تسريبات متسلسلة من التحقيقات التي أجرتها الشرطة بهذا الصدد، ضمنها شهادات بعض الشخصيات التي إن صحت توضح “مدى وقاحة” نتنياهو وزوجته في طلب هذه الخدمات.

ويقول “بومونت” إن المساعد أشار إلى أن رجلي الأعمال بيكر وميلشان كانا يتلقيان الاتصالات من رئيس الوزراء وزوجته بشكل اعتيادي، لطلب الخمور والسيجار الفاخر في بعض الحالات.