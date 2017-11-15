13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

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الزنجبيل من الأعشاب التي تدخل في علاج الكثير من الأمراض؛ نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كما أنه يعزز صحة الجهاز المناعي والكلى ويعالج الصداع النصفي ويعتبر مسكناً قوياً للألم، ولكن الإفراط في تناول الزنجبيل له أضرار عديدة على صحة الجهاز الهضمي والحوامل.

وحسب ما ذكره الموقع الهندي stylecraze فإن أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل هي: