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13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها

13 ضررًا للزنجبيل على الصحة.. تعرَّف عليها
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تواصل – متابعات:

الزنجبيل من الأعشاب التي تدخل في علاج الكثير من الأمراض؛ نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كما أنه يعزز صحة الجهاز المناعي والكلى ويعالج الصداع النصفي ويعتبر مسكناً قوياً للألم، ولكن الإفراط في تناول الزنجبيل له أضرار عديدة على صحة الجهاز الهضمي والحوامل.

وحسب ما ذكره الموقع الهندي stylecraze فإن أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل هي:

  • أضرار الزنجبيل على الصحة
  •  الإفراط في تناول الزنجبيل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ومنها الإسهال وحرقة المعدة والقرحة وانسداد الأمعاء.
  •  يشكل خطراً كبيراً على صحة المرأة الحامل والجنين فقد يسبب الإجهاض والنزيف وتشوهات الأجنة.
  •  يعمل على انخفاض مستوى السكر في الدم، فلا ينصح بتناوله لمرضى السكر حتى لا يسبب خطراً على صحتهم.
  •  يشكل خطراً على مرضى الضغط.
  •  يسبب الطفح الجلدي وعدم الشعور بالراحة.
  •  تناول الزنجبيل المستمر يشكل خطر على صحة القلب والأوعية الدموية.
  •  أثبتت بعض الدراسات أن تناول الزنجبيل أثناء فترة الحيض قد يسبب النزيف المزمن.
  •  يسبب الغازات والانتفاخ.
  •  يحفز إفراز الصفراء في الجهاز الهضمي ويسبب ألماً وحرقة شديدة في المعدة.
  •  يسبب التهابات شديدة في العين وخصوصاً لمرضى الحساسية.
  •  الجرعات الزائدة في تناول الزنجبيل تسبب حصوات المرارة والالتهابات الشديدة.
  •  على الرغم من فوائده للأطفال، ولكن ينصح الأطباء دائماً بعدم إعطائه للرضع لتتجنب أضراره على الجهاز الهضمي والجلد.
  •  يسبب سرعة ضربات القلب وخفقانه والهبوط.
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