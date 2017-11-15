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8 أطعمة تخلّصك من دهون البطن.. تعرَّف عليها

8 أطعمة تخلّصك من دهون البطن.. تعرَّف عليها
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تواصل – متابعات:

امتلاء الخصر من أكثر أشكال زيادة الوزن إزعاجاً وتأثيراً على المظهر، كما أنه يعيق الحركة. إذا كنت تشكو من زيادة وزنك وتريد التخلّص من الدهون المتراكمة حول البطن احرص على تناول هذه الأطعمة بانتظام:

الشَّمَر:

بذور الشَّمَر من الأعشاب الغنية بالألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وهي مفيدة جدة للهضم وعلاج الانتفاخ. امضغ بعض بذور الشَّمَر بعد كل وجبة.

السلمون:

اجعل سمك السلمون طعامك المفضّل لتحصل على فيتامين “د” وأحماض أوميغا3 الدهنية. تفيد الدراسات أن نقص فيتامين “د” يرتبط بالسمنة، وأن حصول الجسم على ما يكفيه من الفيتامين من عوامل الرشاقة.

البيض:

من أفضل مصادر فيتامين “د” و”ب12″ والبروتين والكالسيوم البيض، إلى جانب مغذيات أخرى مهمة. يمنح البيض طاقة وإحساساً بالشبع عند تناوله على الإفطار.

زيت الزيتون:

يمتاز زيت الزيتون بأنه مصدر رائع للدهون المفيدة للقلب والشرايين، ويساعد على تنظيم نسبة السكّر بالدم، وتنحيف الخصر.

الهليون:

يحتوي الهليون على سعرات حرارية قليلة، ويزوّد الجسم بالبكتريا الصديقة التي تساعد على تقليل الغازات وتحسين الهضم وخفض الالتهابات.

الحبوب الكاملة:

الذرة، والكينوا، والقمح الكامل الذي يُصنع منه الخبز الأسمر، والأرز البني، كلها حبوب تساعد على خفض الوزن وتنحيف الجسم لأنها غنية بالألياف والمغذيات. التي تعزّز الإحساس بالشبع.

الخيار:

تحتوي حبة الخيار على 45 سعرة حرارية، وهي غنية بالماء والألياف. لذا، يمنح الخيار إحساساً بالشبع والارتواء، وهو وجبة خفيفة رائعة للتخسيس.

اللبن (الزبادي):

تزوّد حصة اللبن الرائب أو الزبادي الجسم بحوالي 20 بالمائة من احتياجاته من الكالسيوم، إلى جانب البكتريا الصديقة والبروتين، وهو ما يعزّز الإحساس بالشبع، ويساعد على تنحيف الخصر.

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