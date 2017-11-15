بالفيديو.. سقوط مضيفة من طائرة ركاب

تواصل – وكالات:

أُصيت مضيفة طيران بجراح خطيرة جراء سقوطها من على متن طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “شامين إير” للطيران أثناء توقفها في أحد المطارات في الصين.

حدث ذلك أثناء قيام المضيفة ببعض الواجبات على متن الطائرة، وزلت قدمها وسقطت من الباب الخلفي للطائرة التي كانت رابضة على مدرج المطار.

وقد رصد مقطع فيديو صادم التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مطار شينتشينغ الدولي وسط الصين، الحادث المؤسف حيث ظهرت المضيفة وهي تهوي إلى الأرض.

وبحسب التقارير فقد أصيبت المرأة بكسور في الصدر بعدما سقطت على عربة الطعام التي كانت تجرها قبيل وقوع الحادث. وقد حاولت المضيفة التشبث بحافة الطائرة لثوانٍ قليلة قبل أن تفقد السيطرة وتسقط على الأرض.

وقال بيان صادر عن شركة طيران “شيامن إير” إن المرأة نُقلت إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من كسور خطيرة في صدرها. وأضاف البيان أن الشركة فتحت تحقيقاً في الحادث ووصفته بأنه حادث عرضي دون أي خلفية إجرامية.

جدير بالذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، حيث سقطت مضيفة طيران عن طريق الخطأ من طائرة ثابتة في أواخر أكتوبر الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.