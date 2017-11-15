غدًا.. 19 جهة أمنية وحكومية تطارد المخالفين داخل كل المنشآت

تواصل- فريق التحرير:

تبدأ 19 جهة أمنية وحكومية تنفيذ الحملة الميدانية المشتركة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم بتعقب كل المقيمين المخالفين في كل النشاطات التي تشرف عليها الجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” انتهاء مهلة إعفاء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الآثار المترتبة على “بصمة مُرحل” والغرامات والرسوم المستحقة عليهم بنهاية يوم الثلاثاء 25/‏٢/١٤٣٩، مؤكدة شروعها في تنفيذ الحملة الميدانية المشتركة لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.

وستقوم الجهات المشاركة في حملة «وطن بلا مخالف» بالتفتيش على كل نشاطات المنشآت الحكومية والخاصة للتأكد من الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها تلك الجهات.

وسيتم تعقب أي مخالف لا تتوفر لديه إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة ويخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك.

وتعمل الجهات الأمنية على تطبيق النظام بحق المخالفين من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو الناقلين من خلال شرط المناطق واللجان الأمنية الدائمة والعاملة في الميدان.