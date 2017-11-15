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تكلفة استيراد السيارات تتراجع 5%

تكلفة استيراد السيارات تتراجع 5%
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تواصل – متابعات:

كشفت بيانات الهيئة العام للإحصاء عن تراجع متوسط تكلفة استيراد السيارة الواحدة الخاصة إلى السعودية بنسبة 4.7 % بمعدل 3085 ريالاً لكل سيارة، خلال شهر (أغسطس) من العام الجاري مقارنة بشهر (يوليو) من العام الجاري.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” فإن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استندت على أن متوسط تكلفة استيراد السيارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري بلغ 62.9 ألف ريال مقارنة بـ 66.0 ألف ريال خلال يوليو من العام الجاري.

واستوردت السعودية نحو 36.54 ألف سيارة خلال شهر أغسطس بقيمة بلغت نحو 2.3 مليار ريال، مقارنة بـ 23.1 ألف سيارة خلال يوليو من العام الجاري بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.

وتعد “الولايات المتحدة واليابان والهند وإندونيسيا” هي أبرز الدول التي تستورد منها السعودية وانخفض متوسط تكلفة استيراد السيارة الخاصة منها، حيث تبلغ حصصها من مجموع السيارات الخاصة المستوردة في أغسطس 2017 نحو 25%.

وتراجع متوسط تكلفة السيارة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أغسطس بنسبة 28.3% إلى 83.9 ألف ريال بنهاية أغسطس مقارنة بـ 117 ألف ريال بنهاية يوليو، علما بأن حصة أمريكا من السيارات الخاصة المستوردة تبلغ نحو 8% خلال أغسطس.

تلتها كندا بنسبة 27.7% وتبلغ حصتها نحو 1%، ثم المملكة المتحدة بنسبة تراجع قدرها 19.5%، وتبلغ حصتها نحو 0.1%.

ثم جاءت اليابان بنسبة تراجع قدرها 16.6%، وتبلغ حصتها نحو 6%، تليها الهند بنسبة تراجع قدرها 8.1% وتبلغ حصتها نحو 7%.

أما تايلاند فقد بلغت نسبة تراجع متوسط تكلفة السيارات المستوردة منها 6.7% وحصتها نحو 1%، وإندونيسيا بنسبة انخفاض 6.4% وتبلغ حصتها نحو 4% من السوق السعودية للسيارات الخاصة.

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