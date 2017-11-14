5 قتلى في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية أمريكية

تواصل- وكالات:

أفادت تقارير إعلامية، بأن 5 أشخاص على الأقل بينهم مسلح، لقوا حتفهم في إطلاق نار، الثلاثاء، داخل وفي محيط مدرسة ابتدائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مساعد قائد شرطة مقاطعة تيهاما، فيل جونستون، إن إطلاق النار لم يسفر عن إصابة أي من تلاميذ المدرسة. ولم يحدد المسؤولون هوية المسلح، إلا أن جونستون قال إنه قتل خارج المدرسة أثناء إطلاق النار الذي وقع الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

يأتي هذا الحادث، بعد نحو أسبوع من قيام مسلح بفتح النار على كنيسة في تكساس مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا.