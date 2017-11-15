تفاصيل طعن عشرينية لزوجها في مدخل عمارة بجدة

تواصل – الرياض:

تواصل شرطة السامر في جدة تحقيقاتها مع الزوجة العشرينية “مواطنة”، المتهمة بتسديد طعنات قاتله بالسكين في صدره بمدخل العمارة التي يسكنون بها في حي الأجواد، إثر خلاف عائلي بينهما فجر أمس.

المتهمة نفت علاقتها بمقتل زوجها، وقالت إنها حاولت نزع السكين من صدره بعد أن حاول طعن نفسه، وذكرت في أقوالها المبدئية أن خلافا حادا وقع بينها وبين زوجها في عش الزوجية، امتد إلى خارج المسكن على مدخل العمارة في حي الأجواد، وأن زوجها حاول تسديد طعنة لها ثم طعن نفسه، ولكن فريق التحقيق شكك في روايتها.

وقام فريق الأدلة الجنائية بالتحفظ على أداة الجريمة، وهي «سكين مطبخ»، كما رفعت البصمات وجمعت الدلائل من مسرح الحادثة داخل صالة المنزل وعلى امتداد المسافة إلى الموقع الذي سقط فيه على مدخل المبنى.

وقالت مصادر طبية، إن القتيل تعرض لطعنة نافذة اخترقت صدره، وأشارت مصادر أخرى إلى أن الزوج حاول الإفلات من الطعنة وغادر المنزل، إلا أن إصابته المميتة لم تمكنه، فسقط مضرجا بدمائه على مدخل العمارة، طبقاً لـ “عكاظ”.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي إنه بتاريخ 25/2/1439، وصل إلى مركز السامر بشرطة محافظة جدة بلاغ عن اتهام مواطنة بالعقد الثاني من العمر بطعن شخص ما أدى إلى وفاته، وباشر المركز المختص إجراءات الضبط الجنائي بصحبة الجهات ذات العلاقة، واتضح بأن المجني عليه تعرض لطعنة بالصدر إثر خلافات سابقة، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.