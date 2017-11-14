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بعد منع بيعها لسنوات.. شيكولاتة «كندر» في أمريكا قريباً

بعد منع بيعها لسنوات.. شيكولاتة «كندر» في أمريكا قريباً
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تواصل – وكالات:

بعد منع بيعها لعدة سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية بسب قانون فيدرالي صدر في ثلاثينيات القرن الماضي بحظر بيع أي منتجات غذائية بداخلها مواد غير صالحة للأكل، فقد تقرر بيع شيكولاتة ‘‘كندر‘‘ التي تأخذ شكل بيضة في الأسواق الأمريكية.

وذكر تقرير نشرته “بيزنس إنسايدر” أن شيكولاتة “كندر” ستطرح رسميا للبيع في الولايات المتحدة قريبا، وأعلنت “فيريرو إنترناشونال” المصنعة لشيكولاتة “كندر” و”نوتيلا” أن نسخة خاصة من “كندر جوي” – التي طرحت عام 2001 – سوف تصبح متاحة للبيع في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تطرح “كندر” بمتاجر “وول مارت” بسعر 1.34 دولارا للقطعة الواحدة.

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