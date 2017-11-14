شاب يهدي أمير الرياض «ساعة مبتكرة» من اختراعه (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب بإهداء أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ساعة مبتكرة تمكن من اختراعها وإنشاء مصنع لإنتاجها في مكة المكرمة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقدّم الشاب ماجد محمد فايز، الساعة التي أطلق عليها “ساعة الطواف”؛ إذ أن عقاربها تدور من اليسار إلى اليمين في محاكاة لحركة الطائفين بالكعبة المشرفة.

جاء ذلك خلال زيارة أمير الرياض للمعرض المصاحب لمنتدى أسبار الدولي 2017، بمدينة الرياض، ويشارك فيه عدد من المبتكرين ورواد الأعمال.