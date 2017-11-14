أمير الرياض يدعو رجال الأعمال لدعم المبادرات الاجتماعية وتبني مشروعات الشباب

توصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، بقصر سموه أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

ورحب أمير الرياض بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود رجال الأعمال في التنمية الاقتصادية بالمملكة بشكل عام ومنطقة الرياض على وجه الخصوص، مشيداً بعطاءاتهم في بناء النهضة التنموية والنهوض باقتصاد الوطن وتعزيز الاستثمار فيه، مؤكداً على دورهم البارز في دعم توطين الوظائف، داعياً في الوقت ذاته الحرص على دعم المجتمع ومبادراته وفعالياته الاجتماعية من باب المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية.

ونوه أمير منطقة الرياض بالاستقرار الذي تحظى به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، وانعكاس هذا الاستقرار على المسيرة الاقتصادية وتحول المملكة إلى وجهة رئيسية للمستثمرين من خارج المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بمتانة الاقتصاد السعودي وثباته في مواجهة جميع الأزمات العالمية.

وأشار الأمير فيصل بن بندر أن جميع أمور وإجراءات رجال الأعمال تسير بيسر وسهولة، لافتاً النظر إلى أن رجال أمننا يسهرون على حماية أموالهم وممتلكاتهم وأعمالهم ومؤسساتهم، مشيداً سموه بما يقدمون من عطاءات لأبناء الوطن , مشيداً بإبداعات أبناء الوطن من المخترعين والموهوبين، معبراً عن سعادته بما يشاهده من اختراعات لأبناء وبنات الوطن , داعياً رجال الأعمال إلى تبني مشروعاتهم التي ستنعكس إيجاباً على التاجر وصاحب الاختراع.

وناقش سموه مع رجال الأعمال عدداً من المواضيع الاقتصادية التنموية في مدينة الرياض، فيما أشاد عدد من رجال الأعمال في مداخلاتهم بالنظام المالي للمملكة، ودور البنوك السعودية في خدمة ملاك رؤوس الأموال والمرونة التي يحظون بها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن فيصل ومعالي وكيل أمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الاستاذ سحمي بن شويمي بن فويز.