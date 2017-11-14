سفاح مسلح يظهر في فلوريدا الأمريكية.. وحالة ذعر تجتاح السكان

تواصل – سامر محمد:

ربطت الشرطة الأمريكية في مدينة “تامبا” بولاية فلوريدا بين عملية قتل وقعت قبل فجر أمس الثلاثاء وبين مقتل 3 أشخاص في أكتوبر الماضي، حتى ظهور أدلة تنفي هذا الاعتقاد، بحسب تلفزيون WTSP الأمريكي.

وأشار التلفزيون إلى وجود حالة من الذعر في الحي الذي وقعت به الجريمة، خاصة أن القاتل مازال طليقاً ومسلحاً ولم يتم الكشف بعد عن هويته، ولا يعرف عنه سوى أنه أسود البشرة ونحيف وكان يرتدي ملابسَ سوداء، وكاب بيسبول أسود.

ونُصح الأمريكيون في المنطقة المحيطة بالجريمة بالبقاء في منازلهم وعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حتى الإعلان عن زوال الخطر تماماً.

وطلبت الشرطة ممن يمتلكون أسلحة في منازلهم التأكد من أن السلاح في مكانه، والاتصال بالشرطة فوراً إذا تم التأكد من عدم وجوده.

كانت الشرطة قد عززت تواجدها في الحي منذ 9 أكتوبر الماضي بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً رمياً بالرصاص، لكن امرأة أخرى تبلغ من العمر 32 عاماً وُجدت مقتولة بعد أسبوع واحد هناك، وبعد أيام أعلن عن مقتل شاب ثالث يبلغ من العمر 20 عاماً.

وتم الإعلان عن مكافأة قدرها 41 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال وإدانة المتسبب في عمليات القتل.