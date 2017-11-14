سفاح مسلح يظهر في فلوريدا الأمريكية.. وحالة ذعر تجتاح السكان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

«الداخلية»: لا استثناء للأمراء والوزراء من التفتيش بمنافذ المملكة

«الداخلية»: لا استثناء للأمراء والوزراء من التفتيش بمنافذ المملكة

مواطنة تروي قصتها مع مديرها في العمل: خيرني بين «العلاقة المحرمة» و«الوظيفة»

مواطنة تروي قصتها مع مديرها في العمل: خيرني بين «العلاقة المحرمة» و«الوظيفة»

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

سفاح مسلح يظهر في فلوريدا الأمريكية.. وحالة ذعر تجتاح السكان

سفاح مسلح يظهر في فلوريدا الأمريكية.. وحالة ذعر تجتاح السكان
0

تواصل – سامر محمد:

ربطت الشرطة الأمريكية في مدينة “تامبا” بولاية فلوريدا بين عملية قتل وقعت قبل فجر أمس الثلاثاء وبين مقتل 3 أشخاص في أكتوبر الماضي، حتى ظهور أدلة تنفي هذا الاعتقاد، بحسب تلفزيون WTSP  الأمريكي.

وأشار التلفزيون إلى وجود حالة من الذعر في الحي الذي وقعت به الجريمة، خاصة أن القاتل مازال طليقاً ومسلحاً ولم يتم الكشف بعد عن هويته، ولا يعرف عنه سوى أنه أسود البشرة ونحيف وكان يرتدي ملابسَ سوداء، وكاب بيسبول أسود.

ونُصح الأمريكيون في المنطقة المحيطة بالجريمة بالبقاء في منازلهم وعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حتى الإعلان عن زوال الخطر تماماً.

وطلبت الشرطة ممن يمتلكون أسلحة في منازلهم التأكد من أن السلاح في مكانه، والاتصال بالشرطة فوراً إذا تم التأكد من عدم وجوده.

كانت الشرطة قد عززت تواجدها في الحي منذ 9 أكتوبر الماضي بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاماً رمياً بالرصاص، لكن امرأة أخرى تبلغ من العمر 32 عاماً وُجدت مقتولة بعد أسبوع واحد هناك، وبعد أيام أعلن عن مقتل شاب ثالث يبلغ من العمر 20 عاماً.

وتم الإعلان عن مكافأة قدرها 41 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال وإدانة المتسبب في عمليات القتل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فوكس نيوز»: ولي عهد السعودية يقود حملة لمكافحة الفساد من الأعلى

«فوكس نيوز»: ولي عهد السعودية يقود حملة لمكافحة الفساد من الأعلى

«فايننشال تايمز»: حزب الله خطر داهم يهدد السُّنة

«فايننشال تايمز»: حزب الله خطر داهم يهدد السُّنة

«فايننشال تايمز»: الصين حوَّلت «تركستان الشرقية» إلى سجن كبير

«فايننشال تايمز»: الصين حوَّلت «تركستان الشرقية» إلى سجن كبير

ربع مليون جريمة كراهية في أمريكا.. وترامب يُغذِّيها

ربع مليون جريمة كراهية في أمريكا.. وترامب يُغذِّيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>