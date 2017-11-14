«أبا الخيل»: لا يحق لصاحب المنشأة حجز الوثائق الرسمية للعاملين لديه

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخليل، أن صاحب العمل لا يملك الحق في حجز أي وثائق رسمية تخص العاملين لديه.

وقال أبا الخيل في برنامج ‘‘يا هلا‘‘ على شاشة الخليجية، اليوم: ‘‘إن نظام العمل لا ينص إطلاقاً على حجز الشهادات، أو أي وثائق للعامل من قبل صاحب العمل أو المنشأة”.

وأضاف أبا الخيل، في رده على ما تمارسه بعض المدارس الأهلية ضد العاملين لديها، أنه تم تغريم مدرستين في الأيام الماضية بمليون و800 ألف ريال لمخالفتهما نظام العمل، مؤكداً أن صندوق الموارد البشرية يلاحق الآن المدارس التي حصلت على دعمه، وأخلت بعقودها مع المعلمين.