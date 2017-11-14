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هزة أرضية جديدة تضرب شمال العراق

هزة أرضية جديدة تضرب شمال العراق
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تواصل – وكالات:

ضربت هزة أرضية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة شمال العراق، التي شهدت قبل يومين زلزالاً خلَّف قتلى وجرحى.

وأوضح مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية (حكومية) عبد الكريم تقي أن: “هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة دربنديخان (75 كم شرق السليمانية شمالي العراق)، وهي إحدى الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال الأحد”.

وأضاف المسؤول أنه: “تم تسجيل أكثر من 70 هزة ارتدادية على مدى اليومين الماضيين، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران”، مشيراً إلى عدم تسجيل أي خسائر جراء الهزات اللاحقة للزلزال، وفقاً للأناضول.

يذكر أن زلزالاً بقوة 7.3 على مقياس ريختر، ضرب مساء الأحد الماضي مناطق شمالي العراق على مقربة من الحدود الإيرانية، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والمملكة.

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