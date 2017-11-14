للمعلمين والمشرفين.. «التعليم» تفتح باب الابتعاث للتدريس بالخارج

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم فتح باب الترشح أمام المدرسين والمشرفين السعوديين للعمل بالخارج في المدارس والأكاديميات التابعة للمملكة، وذلك للعام 1440/1439هـ.

وطالبت الوزارة، في تعميم لها وجهته لجميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، برفع الترشيحات للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس 24 / 4 / 1439هـ وفق الضوابط وإجراءات الترشيح، ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ.

وأشار التعميم إلى أنه لا بد أن تتوافر في المرشحين بعض الضوابط، أبرزها أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل عمره عن 30 عاماً، ولا يزيد على 50 للمعلم، أما المشرف والقائد فلا يقل عمره عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55، ولا تقل خدمته عن 6 سنوات للمعلم والقائد، أما المشرف فلا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون المرشح متزوجاً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون طرفاً في قضية، وأن يتمتع باللياقة الصحية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة خلال آخر 3 سنوات.

ومن الشروط أيضاً أن يؤدي المرشح الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس، وأن يجتاز المقابلة للمرشحين بإدارات التعليم، وألا يكون قد سبق له الإيفاد، وأن لا يكون قد عمل خارج المملكة موفداً من وزارة التعليم، وأن لا يكون قد اعتذر عن إكمال المدة النظامية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المركزية للإيفاد بالوزارة، وحصوله على 70% من درجة المقابلة، بحسب “الميدان التعليمي”.