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الحكومة اليمنية: نطالب العالم بالضغط على إيران لمنع تهريب الصواريخ للحوثيين

الحكومة اليمنية: نطالب العالم بالضغط على إيران لمنع تهريب الصواريخ للحوثيين
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تواصل – واس:

أكد مجلس الوزراء اليمني حرص الحكومة اليمنية على تعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية؛ لضمان عدم تهريب مزيد من الصواريخ الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في الضغط على إيران ومعاقبتها للتوقف عن سلوكها العبثي والخطير تجاه المنطقة العربية، ودعمها للميليشيا المتمردة بالمال والسلاح.

وجدد المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدن، إدانته الشديدة، لإطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستيّاً باتجاه مدينة الرياض.

ونوّه المجلس إلى أن الانتصارات المتوالية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة وبدعم وإسناد لوجستي كامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمساهمة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجه ضربة قاصمة للعناصر الإرهابية.

وأشاد المجلس بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للحكومة الشرعية في اليمن.

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