وزير التعليم: برنامج تدريبي عالمي لعمداء كليات التربية

تواصل – واس:

أعلن مَعَالِي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن برنامج تدريبي عالمي يجري التنسيق له يستهدف عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، مُضِيفَاً أن الوزارة تقوم بالتواصل مع جامعات عالمية لتنفيذه.

وَأَشَارَ مَعَالِيه، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح ملتقى عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية الذي يعقد في جامعة طيبة ويستمر لمدة يومين، إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تطوير المستوى المعرفي والتطبيقي لكليات التربية، مُبَيِّنَاً أن مثل هذه الملتقيات تسهم بدور كبير في تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الرَئِيسِيّة التي تهم كليات التربية، وأن الوزارة تدعم هذا التوجه الذي يهدف إلى تطوير منظومة كليات التربية في المملكة.

وبين أن كليات التربية تواجه تحديات كبيرة منها شروط ومعايير القبول في الكليات، ومدخلات البرامج، والمناهج والمقررات الدراسية ومعاييرها الأكاديمية، وكذلك ما يتعلق بالمعلم والبرامج التي ستسهم في رفع كفاءته.