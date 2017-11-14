«فوكس نيوز»: ولي عهد السعودية يقود حملة لمكافحة الفساد من الأعلى

تواصل – سامر محمد:

نشرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية مقالاً لـ”جيمس فيليبس” الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة التراث الرائدة في واشنطن، أكد فيها أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود حملة تحركات لمكافحة الفساد من الأعلى.

وأشار في المقال الذي نشر على الموقع الإلكتروني للشبكة إلى أن الفساد ظل مشكلة طويلاً في المملكة، معتبراً أن اجتثاث الفساد سيكون أمراً جيداً.

وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موجهة بشكل أساسي للشباب السعودي خاصة أن 70% من الشعب السعودي تحت سن 30 عاماً، ومن المرجح أنهم يدعمون حملة مكافحة الفساد.

وأكد أن ولي العهد يستحق الثناء لرؤيته أن الوضع الراهن في المملكة غير قابل للاستمرار.