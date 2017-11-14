ولي العهد يستعرض مع «بيل جيتس» فرص الاستثمار في «مشروع نيوم»

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية السيد بيل جيتس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الثنائية التنموية المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة فرص الاستثمار في مشاريع “نيوم”، و”البحر الأحمر”، و”العلا”.

حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان.