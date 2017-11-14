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«الداخلية»: لا استثناء للأمراء والوزراء من التفتيش بمنافذ المملكة

«الداخلية»: لا استثناء للأمراء والوزراء من التفتيش بمنافذ المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

بعثت وزارة الداخلية تعميماً إلى الجهات المعنية حمل توقيع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يشدد على عدم تطبيق أية استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أياً كان، بمن فيهم الأمراء ومرافقوهم، والوزراء، وكبار المسؤولين.

وأكد الوزير على إجراء التفتيش الدقيق على كل الأمتعة بلا استثناء، بما في ذلك الحقائب اليدوية، والطرود الخاصة، بجميع منافذ الدخول والخروج جواً وبراً وبحراً، بمن في ذلك مستخدمو طائرات الأسطول الملكي، والطائرات الخاصة، والطائرات الأخرى، ووسائل النقل كافة، بحسب “عكاظ”.

وشدد على الالتزام التام بعدم السماح بدخول السيارات لساحات المطار للرحلات، دون تساهل أو استثناء لكائن من كان، بمن في ذلك الأمراء، ومسؤولو الدولة، والأعيان؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع وفق الأنظمة.

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