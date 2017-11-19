62 حالة احتجاز بالمصاعد بسبب انقطاع التيار.. و«الكهرباء» تعتذر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

62 حالة احتجاز بالمصاعد بسبب انقطاع التيار.. و«الكهرباء» تعتذر

62 حالة احتجاز بالمصاعد بسبب انقطاع التيار.. و«الكهرباء» تعتذر
1

تواصل – فريق التحرير:

62 حالة توقف للمصاعد بسبب انقطاع التيار اليوم، في عدد من مدن المملكة بشكل مفاجئ، فيما أرسلت الشركة السعودية للكهرباء رسائل نصية لمشتركيها عقب مرور ساعة من الانقطاع تعتذر فيها عن انقطاعه.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ‘‘تعتذر السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة الكهربائية، والفرق الفنية في الميدان بدأت فعلياً في عمليات إعادة الخدمة تدريجياً‘‘.

من جهته، أشار المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر حسابه في ‘‘تويتر‘‘ عن ورود 62 حالة احتجاز بالمصاعد؛ نتيجة الانقطاع الكهربائي ببعض أحياء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، وأن الجهات المختصة باشرت الحالات وانتهت ولله الحمد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

ما أسباب الانقطاع الأخير لـ«الكهرباء» بمحافظات مكة؟

ما أسباب الانقطاع الأخير لـ«الكهرباء» بمحافظات مكة؟

«الركف»: هيئة تنظيم الكهرباء المخولة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار

«الركف»: هيئة تنظيم الكهرباء المخولة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار

الكهرباء: 49 مليار ريال إيرادات تشغيلية في 5 شرائح

الكهرباء: 49 مليار ريال إيرادات تشغيلية في 5 شرائح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>