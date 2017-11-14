62 حالة احتجاز بالمصاعد بسبب انقطاع التيار.. و«الكهرباء» تعتذر

تواصل – فريق التحرير:

62 حالة توقف للمصاعد بسبب انقطاع التيار اليوم، في عدد من مدن المملكة بشكل مفاجئ، فيما أرسلت الشركة السعودية للكهرباء رسائل نصية لمشتركيها عقب مرور ساعة من الانقطاع تعتذر فيها عن انقطاعه.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ‘‘تعتذر السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة الكهربائية، والفرق الفنية في الميدان بدأت فعلياً في عمليات إعادة الخدمة تدريجياً‘‘.

من جهته، أشار المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر حسابه في ‘‘تويتر‘‘ عن ورود 62 حالة احتجاز بالمصاعد؛ نتيجة الانقطاع الكهربائي ببعض أحياء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، وأن الجهات المختصة باشرت الحالات وانتهت ولله الحمد.