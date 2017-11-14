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«العمل» توضح حقيقة إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام

«العمل» توضح حقيقة إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل أنباء عن إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام، المرتبطة بسوق العمالة الوافدة تحديداً وبشكل أوسع بقطاع العمالة المنزلية.

بدورها، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رداً على سؤال ورد إلى حساب “خدمة العملاء” في موقع “تويتر” التابع للوزارة، بشأن فتح تراخيص مكاتب الاستقدام، أنه لم يتم إعادة فتح التراخيص حالياً.

وردت العمل بتغريدة قالت خلالها: “عزيزي العميل، تم إيقاف إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام بشكل مؤقت.. في حال صدر قرار سيتم الإعلان عنه فوراً”.

يذكر أن وزارة العمل أوقفت نظام إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية في 5 أبريل الماضي؛ بهدف تطوير معايير منح التراخيص وإعادة تصنيفها.

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