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طيران التحالف يستهدف مواقع عسكرية للانقلابيين باليمن

طيران التحالف يستهدف مواقع عسكرية للانقلابيين باليمن
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تواصل – واس:

تجددت، اليوم الثلاثاء، معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني اليمني والميليشيا الانقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء، تزامنت مع غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية للميليشيا شمالي العاصمة.

وأوضحت مصادر ميدانية لموقع “سبتمبر. نت” الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معاركَ ضارية خاضتها قوات الجيش الوطني مصحوبة بقصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيا الانقلابية في قلب جبهة نهم.

وعلى وقع المعارك الميدانية أغارت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي، اليوم، على عدد من مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية في منطقة بران في المديرية ذاتها.

وأفادت تلك المصادر بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، فضلاً عن تكبدها خسائر كبيرة في العتاد القتالي جراء الغارات الجوية والمعارك الميدانية.

في ذات السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مكثفة مواقع تتمركز فيها الميليشيا في محيط مطار صنعاء الدولي، وقاعدة الديلمي العسكرية، ومدرسة الحرس الجمهوري.

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