مواطنة تروي قصتها مع مديرها في العمل: خيرني بين «العلاقة المحرمة» و«الوظيفة»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مواطنة عن تعرضها للابتزاز من جانب مديرها في العمل، مشيرةً إلى أنها خجلت من تقديم شكوى وفضلت التخلي عن وظيفتها.

وقالت المواطنة في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تعمل في مؤسسة صغيرة، عندما تمت دعوتها لاجتماع مع المدير، الذي ساومها على نفسها مقابل الاستمرار في العمل.

وأضافت، أن المدير طلب عقد اجتماع مع الموظفات، فلما ذهبت لم تجد غيرها في المكتب؛ ليعرض المدير عليها إما أن تقيم معه علاقة محرمة وإما أن تترك العمل.

وذكرت أن كثيرات من زميلاتها يتعرضن لمثل هذه المواقف؛ لكنهن لا يستطعن البوح أو الشكوى؛ تحسباً لتداعيات ذلك، مشيرةً إلى أنها قررت فوراً ترك هذا العمل.