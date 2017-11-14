توقعات بارتفاع أسعار التبغ 5% مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة

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من المتوقع أن ترتفع أسعار منتجات التبغ ومشتقاته من سجائر وجراك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع يناير المقبل.

وأكدت مصادر، أن الضريبة الانتقائية لا تعفي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل جميع السلع والخدمات ما عدا ما تم إعفاؤه مثل تأجير العقارات السكنية أو الخدمات المالية، أو ما تم النص على خضوعه لنسبة الصفر بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون كالنقل الدولي، وقائمة محددة للأدوية والمستلزمات الطبية المحددة، والمعادن الاستثمارية، والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عضو لجنة المحاسبين بغرفة تجارة جدة وليد أحمد بامعروف: إن ضريبة القيمة المضافة ستكون قيمتها 5 % من قيمة السلع غير المستثناة والتي يشتريها المستهلك.

وأضاف بامعروف، وفقاً لـ”الرياض”، مثالاً على ذلك في حالة كان المستهلك يدفع ريالين قيمة لعلبة مشروبات غازية فستكون قيمة الضريبة 5 % من ريالين أي بزيادة 1.0 ريال، وفي حال كان يدفع 24 ريالاً قيمة لعلبة سجائر فتكون الضريبة المضافة 5 % من 24 ريالاً أي 2.1 ريال.