بالفيديو.. «قلب أفعى» ينبض خارج جسدها ساعات عدة

تواصل – وكالات:

أجرى طبيب بيطري في أستراليا عملية جراحية ناجحة؛ لإنقاذ أفعى تعرضت لإصابة خطيرة كدت تودي بحياتها، وظل قلبها ينبض خارج جسدها ساعات.

وعثر على الأفعى في بحيرة مارلو، بالإقليم الشمالي، وحُملت إلى مركز داروين لحفظ الحياة البرية، يوم الأحد الماضي، وخضعت على الفور، لعملية جراحية استمرت لنصف ساعة لإغلاق الجرح، على يد الطبيب البيطري ستيفن كوتر.

وقال الدكتور كوتر، لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إن الجرح الذي تعرضت له الأفعى كان فوق القلب مباشرة، وكانت الأفعى محظوظة بشكل لا يصدق؛ لأن الجرح لم يخترق قلبها، والغريب أنه بقي ينبض لوقت طويل خارج جسدها، دون أن يتوقف عن العمل.