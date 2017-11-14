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انقطاع الكهرباء في عدد من مدن المملكة.. والشركة: جاري الإصلاح

انقطاع الكهرباء في عدد من مدن المملكة.. والشركة: جاري الإصلاح
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تواصل – نايف الحربي:

انقطع التيار الكهربائي اليوم، في عدد من مدن المملكة بشكل مفاجئ، وقامت الشركة السعودية للكهرباء بإرسال رسائل نصية لمشتركيها تعتذر فيها عن انقطاعه.

وقالت الشركة في حسابها الرسمي في «تويتر» :ً “تعتذر السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة الكهربائية، والفرق الفنية في الميدان بدأت فعليا في عمليات إعادة الخدمة تدريجيا.”

ولم توضح الشركة سبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، الذي شمل جدة والطائف ومكة والمدينة وينبع وأحياء من الرياض وطريف وعسير والليث وجازان.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في حسابه في “تويتر”، أنه ورد 62 حالة احتجاز بالمصاعد نتيجة الانقطاع الكهربائي ببعض أحياء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، وأن الجهات المختصة باشرت الحالات وانتهت ولله الحمد.

‘‘تواصل‘‘ ستوافيكم بما يرد إليها من أنباء حيال هذا الموضوع.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    سالم المنصوري

    نعم انا اسكن في حي الجامعة
    انقطعة من الساعة ٣:٣٠م الى ٦:٤٥م

    اضافة رد

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